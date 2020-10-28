Дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП под Тверью

На трассе под Тверью водитель попал в ДТП из-за выскочившего на дорогу дикого кабана. Мужчина погиб.

Трагедия произошла на автодороге М-9 "Балтия". Мужчина на легковом автомобиле направлялся в сторону Пскова. Водитель поздно заметил выскочившего на дорогу кабана и сбил животное. От удара мужчина вылетел из салона на проезжую часть, а его автомобиль снёс грузовик.

Оба автомобиля врезались в деревья, кузов грузовика загорелся. Как сообщает портал nation-news. ru, водитель автомобиля, допустивший наезд на кабана, получил травмы несовместимые с жизнью.