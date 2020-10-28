В США две сестры напали с ножом на охранника за просьбу надеть маску

В США две сестры напали с ножом на охранника магазина, который требовал от них надеть маску и обработать руки антисептиком.

Инцидент произошёл в Чикаго в воскресенье. Сёстры Хилл отправились в местный магазин незадолго до его закрытия. При этом девушки вошли в здание без медицинских масок. Увидев это, охранник магазина попросил их надеть маски и обработать руки антисептиком. В ответ же одна из сестёр ударила охранника ведром и схватила его за волосы, тем временем другая сестра нанесла ему 27 ударов небольшим ножом, спрятанным в расчёске.

Несмотря на полученные раны, охранник сумел задержать злоумышленниц и удерживать их до приезда полицейских.

Как сообщает РИА Новости, заседание суда по делу сестёр пройдёт на следующей неделе. При этом в освобождении под залог им было отказано.