Боевой петух убил полицейского на Филиппинах

На Филиппинах боевой петух, с привязанным к ноге лезвием, убил шефа местной полиции.

Трагедия произошла в понедельник в муниципалитете Сан-Хосе. Руководитель местного полицейского управления Кристиан Болок проводил рейд по местам организации незаконных петушиных боёв.

Как сообщает ntv.ru, правоохранителям удалось задержать трёх участников боёв, но в это время на Болока напал петух, к ноге которого было привязано лезвие. Птица ударила стража порядка лезвием в бедро, повредив бедренную артерию, от чего полицейский позже скончался в больнице.