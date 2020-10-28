В Нижнекаменске преподаватель колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева покончил с собой в стенах учебного заведения.
Трагедия произошла две недели назад, однако известно о ней стало только сейчас. Тело 36-летнего преподавателя обнаружил вахтёр.
Как сообщает портал kazanfirst.ru, возможной причиной суицида преподавателя считают его большие денежные долги.
В Следственном комитете на данный момент от комментариев воздержались.
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