В нижнекаменском колледже покончил с собой преподаватель

В Нижнекаменске преподаватель колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева покончил с собой в стенах учебного заведения.

Трагедия произошла две недели назад, однако известно о ней стало только сейчас. Тело 36-летнего преподавателя обнаружил вахтёр.

Как сообщает портал kazanfirst.ru, возможной причиной суицида преподавателя считают его большие денежные долги.

В Следственном комитете на данный момент от комментариев воздержались.