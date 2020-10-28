Девочка-подросток родила ребёнка и положила его в морозилку

В Новосибирской области 14-летняя девочка родила ребёнка и спрятала его в морозильной камере.

Инцидент произошёл в одном из сёл региона. Ребёнок насмерть замёрз в морозилке. Как сообщает lenta. ru, о произошедшем рассказала сама девочка, родившая младенца. Однако, не уточняется, кто именно обнаружил тело малыша.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что девочка состоит на профилактическом учёте, часто гуляет по ночам. В настоящее время уточняется, кто из специалистов и каким образом проводил работу с подростком.