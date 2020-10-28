В Нижнем Тагиле медведь разрыл две могилы на местном кладбище

В Нижнем Тагиле медведь разрыл две могилы на кладбище. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

В одном из пабликов Нижнего Тагила появились фото следов медведя и разорённых могил с местного кладбища. Подписчик, который разместил фото, рассказал, что медведь появился на кладбище не впервые, до этого он чуть не напал на людей.

Как сообщает портал ural-meridian.ru, в городской администрации пояснили, что информацию о животном передали в департамент по охране животного мира, и теперь ведомство проводит мониторинг.