В Забайкалье молодые люди дважды пытались сжечь следственный отдел

В Забайкалье молодые люди дважды пытались сжечь следственный отдел, чтобы помочь криминальному авторитету, который обвинялся в нападении на полицейского.

Молодые люди пришли ночью к следственному отделу. Один из них наблюдал за остановкой, а второй поджёг и забросил в окно коктейль Молотова, после чего злоумышленники скрылись. Однако в помещении сработала сигнализация и возгорание оперативно потушили.

Неугомонные преступники спустя несколько дней вновь проделали то же самое, но и тогда пожар потушили быстро и пламя не успело распространиться.

Как сообщает chita.ru, в итоге криминального авторитета приговорили к шести годам лишения свободы, а поджигатели отправились в колонию-поселение.