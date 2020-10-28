Двух жительниц Красноярска освободили после шести лет рабства

В Красноярске двух женщин освободили после того, как их шесть лет держали в рабстве и заставляли торговать товарами на улицах города.

Женщины 50 и 54 лет устроились на временную работу на три месяца, однако это закончилось для них шестилетним рабством. У них отобрали документы и привлекли к нелегальному труду. За свою работу они получали только еду и спальное место.

Потерпевших заставляли продавать постельное бельё на улицах города. За малейшие провинности их избивали битой и железной трубой. Так, однажды одну из женщин заподозрили за продажу товара "мимо кассы", хотя на самом деле товар украли. За это её жестоко избили.

Освободить женщин удалось благодаря тому, что их историю всерьёз восприняла одна из покупательниц. Она рассказала об этом журналистам, а те, в свою очередь, передали информацию правоохранителям.

Как сообщают "Известия", в настоящее время женщин освободили. Расследованием занимается Следственный комитет.