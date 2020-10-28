Хакеры взломали крупнейшую сеть системы безопасности Швеции

Онлайн-утечка данных от шведской группы безопасности Gunnebo, возможно, поставила под угрозу ряд банковских хранилищ, систем сигнализации и даже системы защиты в парламенте страны.
Об этом сообщают местные СМИ.
"Хакеры украли около 19 гигабайт информации из Gunnebo еще в августе, — сообщил Дагенс Нюхетер. — Некоторые из украденных данных компании были затем загружены в темную сеть (Даркнет), и документы, как опасаются, циркулировали в интернете с конца сентября".
По сообщениям AFP, компания изначально не знала, что ее информация "утекла в сеть", но генеральный директор компании Стефан Сирен опроверг это, заявив:
"Это прискорбный инцидент. Мы стали мишенью преступной сети, которая совершила очень серьезное преступление против Gunnebo. Вероятнее всего это промышленныйшпионаж".
По словам Сирена, попытки хакеров взломать серверы компании начались ещё в августе. Тогда удалось украсть 38 тысяч файлов.
Ещё в списке клиентов Gunnebo больницы, аэропорты и атомные электростанции.
Ранее на этой неделе аналогичной атаке в Финляндии подверглась частной медицинской компании Vastaamo.
Там были украдены записи тысяч пациентов психотерапии. Некоторые из них сообщили, что им присылали по электронной почте требования выкупа в размере €200 в биткоинах, чтобы остановить обнародование подробностей их сеансов.
Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? Мнение эксперта.