Хакеры взломали крупнейшую сеть системы безопасности Швеции

Онлайн-утечка данных от шведской группы безопасности Gunnebo, возможно, поставила под угрозу ряд банковских хранилищ, систем сигнализации и даже системы защиты в парламенте страны.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Хакеры украли около 19 гигабайт информации из Gunnebo еще в августе, — сообщил Дагенс Нюхетер. — Некоторые из украденных данных компании были затем загружены в темную сеть (Даркнет), и документы, как опасаются, циркулировали в интернете с конца сентября".

По сообщениям AFP, компания изначально не знала, что ее информация "утекла в сеть", но генеральный директор компании Стефан Сирен опроверг это, заявив:

"Это прискорбный инцидент. Мы стали мишенью преступной сети, которая совершила очень серьезное преступление против Gunnebo. Вероятнее всего это промышленныйшпионаж".

По словам Сирена, попытки хакеров взломать серверы компании начались ещё в августе. Тогда удалось украсть 38 тысяч файлов.

Среди материалов, которые, как сообщается, просочились в сеть,

меры безопасности шведского парламента,

планы создания нового офиса шведского налогового агентства за пределами Стокгольма,

планы хранилищ для двух немецких банков,

детали системы видеонаблюдения и сигнализации в филиале Шведского банка SEB,

схемы ювелирного магазина.

Ещё в списке клиентов Gunnebo больницы, аэропорты и атомные электростанции.

Ранее на этой неделе аналогичной атаке в Финляндии подверглась частной медицинской компании Vastaamo.

Там были украдены записи тысяч пациентов психотерапии. Некоторые из них сообщили, что им присылали по электронной почте требования выкупа в размере €200 в биткоинах, чтобы остановить обнародование подробностей их сеансов.