В Удмуртии житель одного из сёл нашёл скелетированные останки рыбака, пропавшего в июле этого года.
Останки обнаружили в Сюмсинском районе республики. Выехавшие на место специалисты установили личность умершего мужчины. Им оказался пропавший в июле 75-летний местный житель, который отправился на рыбалку и не вернулся домой.
После того, как мужчина пропал, его родственники обратились в полицию, но найти его не удавалось.
Как сообщает портал izhlife. ru, по данному факту проводится доследственная проверка. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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