В Удмуртии мужчина нашёл скелет пропавшего рыбака

В Удмуртии житель одного из сёл нашёл скелетированные останки рыбака, пропавшего в июле этого года.

Останки обнаружили в Сюмсинском районе республики. Выехавшие на место специалисты установили личность умершего мужчины. Им оказался пропавший в июле 75-летний местный житель, который отправился на рыбалку и не вернулся домой.

После того, как мужчина пропал, его родственники обратились в полицию, но найти его не удавалось.

Как сообщает портал izhlife. ru, по данному факту проводится доследственная проверка. Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.