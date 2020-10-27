В Москве обнаружено тело студента Московского государственного строительного университета, приехавшего из Бурунди.
Труп молодого человека обнаружили 25 октября в кустах неподалёку от общежития. У него была пробита голова, присутствовал характерный многооскольчатый перелом черепа.
Как сообщает "Московский комсомолец", правоохранители обнаружили признаки того, что тело убитого студента приволокли на место, где оно было обнаружено.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.