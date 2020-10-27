В Волгоградской области мужчина жестоко избил малыша за порчу обоев

Житель Волгоградской области жестоко избил трёхлетнего мальчика за порчу обоев в комнате.

Это случилось в городе Волжске. Вернувшийся домой пьяный 38-летний мужчина заметил, что в одной из комнат испорчены обои. Взбешенный "папаша" решил наказать за это трёхлетнего сына своей сожительницы и нанёс ему несколько ударов по голове и телу.

Как сообщает "Российская газета", мальчика госпитализировали со множественными травмами. Отмечается, что ранее мужчина был судим за убийство.