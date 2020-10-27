В Чечне два человека погибли в перестрелке между ОМОНом и СОБРом

В чеченском селе сотрудники ОМОНа и СОБРа устроили перестрелку, в которой погибли два человека.

Трагедия произошла в селе Ачхой-Мартан рядом с местным кафе. В ходе перестрелки между сотрудниками ОМОНа и СОБРа погиб росгвардеец и один гражданский. Точное число пострадавших на данный момент устанавливается.

Как сообщает ТАСС, на месте работает оперативно-следственная группа. В настоящее время устанавливаются причины стрельбы.