В чеченском селе сотрудники ОМОНа и СОБРа устроили перестрелку, в которой погибли два человека.
Трагедия произошла в селе Ачхой-Мартан рядом с местным кафе. В ходе перестрелки между сотрудниками ОМОНа и СОБРа погиб росгвардеец и один гражданский. Точное число пострадавших на данный момент устанавливается.
Как сообщает ТАСС, на месте работает оперативно-следственная группа. В настоящее время устанавливаются причины стрельбы.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.