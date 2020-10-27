В Саратове на стройку привезли грунт с человеческими костями

В одном из садоводческих товариществ Саратова рабочие обнаружили человеческие останки в привезённом для работ грунте.

Инцидент произошёл неподалёку от садоводческого товарищества "Восход 2000". Там рабочие подготавливали производственную площадку. Грунт для неё привозили самосвалами с Песчано-Уметского тракта.

В очередной партии привезённого грунта рабочие обнаружили человеческий череп и берцовую кость.

Как сообщает портал vzsar. ru, в настоящее время проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.