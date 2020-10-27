В одном из садоводческих товариществ Саратова рабочие обнаружили человеческие останки в привезённом для работ грунте.
Инцидент произошёл неподалёку от садоводческого товарищества "Восход 2000". Там рабочие подготавливали производственную площадку. Грунт для неё привозили самосвалами с Песчано-Уметского тракта.
В очередной партии привезённого грунта рабочие обнаружили человеческий череп и берцовую кость.
Как сообщает портал vzsar. ru, в настоящее время проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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