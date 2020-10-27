В Новосибирской области 10-летняя девочка покончила с собой

В Новосибирской области оперативники расследуют обстоятельства суицида десятилетней девочки.

Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 октября. Школьница заперлась в своей комнате и покончила с собой. Для вскрытия двери в комнату девочки пришлось прибегнуть к помощи специализированной службы.

Как сообщает портал kursk. com, несмотря на развод родителей, отец и мать ребёнка уделяли ей достаточно внимания. Девочка воспитывалась в благополучной семье и росла в нормальных условиях.

В настоящее время по факту произошедшего следователи проводят проверку.