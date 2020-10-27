В Пскове местной жительнице лифтом отрезало четыре пальца

Жительница Пскова лишилась четырёх пальцев, пытаясь спасти собаку, поводок которой зажало лифтом.

Женщина гуляла с собакой, а когда возвращалась домой, поводок собаки зажало лифтом. Хозяйка пса попыталась спасти своего питомца, но в итоге лифтом ей отрезало пальцы.

После происшествия 42-летнюю пострадавшую госпитализировали, а позже прооперировали.

Как сообщает lenta. ru, жильцы дома, в котором произошёл инцидент, утверждают, что лифт был установлен 30 лет назад и периодически выходит из строя. Иногда подъёмник просто отключают. Однако официальное заключение гласит о том, что лифт был исправен, а происшествие случилось из-за нарушения правил его эксплуатации.