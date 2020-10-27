В Якутии мужчина убил жену, метнув в неё ножницы

В Якутии ссора супругов закончилась трагедией. Мужчина метнул ножницы в грудь жене, от чего она скончалась.

Происшествие случилось в один из августовских дней. Тогда у пьяного мужчины возник конфликт с супругой, и в порыве ярости он взял с полки ножницы и метнул в неё. Острый предмет пронзил грудь женщины, от чего она спустя некоторое время, скончалась.

Как сообщает портал yakutiamedia.ru, в настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.