В Египте акула напала на семью из Украины

На египетском курорте во время погружения с аквалангом акула напала на семью из Украины. Серьёзные повреждения получил 12-летний мальчик.

Трагедия произошла 25 октября в Шарм-эль-Шейхе. Семья из Украины в сопровождении инструктора погружалась с аквалангом. Вдруг на них напала акула. В результате пострадал 12-летний мальчик, он остался без руки. Кроме того, пострадала мать ребёнка и инструктор.

Известно, что украинцы заказали погружение не у туроператора, а у третьих лиц, что запрещено в Египте.

Как сообщает портал amur. info, все расходы по лечению взяло на себя правительство Египта.