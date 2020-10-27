На египетском курорте во время погружения с аквалангом акула напала на семью из Украины. Серьёзные повреждения получил 12-летний мальчик.
Трагедия произошла 25 октября в Шарм-эль-Шейхе. Семья из Украины в сопровождении инструктора погружалась с аквалангом. Вдруг на них напала акула. В результате пострадал 12-летний мальчик, он остался без руки. Кроме того, пострадала мать ребёнка и инструктор.
Известно, что украинцы заказали погружение не у туроператора, а у третьих лиц, что запрещено в Египте.
Как сообщает портал amur. info, все расходы по лечению взяло на себя правительство Египта.
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