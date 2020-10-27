В Якутии полицейский погиб, спасая коллегу от пьяных дебоширов

В Якутии погиб сотрудник транспортной полиции Михаил Береговой, который пытался спасти коллегу от напавших на него разбушевавшихся пьяных молодчиков.

В тот день полицейский пришёл в гости к своему коллеге. В какой-то момент стражи порядка услышали шум в подъезде, хозяин квартиры спустился вниз и сделал замечание трём мужчинам, которые дрались и выламывали входную дверь. В ответ на это дебоширы стали его избивать.

Позже к месту происшествия спустился и Береговой, который вступился за коллегу. Во время драки с пьяными дебоширами оба полицейских получили множественные телесные повреждения. Михаил был доставлен в местную больницу, однако позже скончался не приходя в сознание.

Как сообщает портал yk24.ru, в настоящее время подозреваемые в причинении смерти сотруднику полиции задержаны, ими оказались местные жители 18 и 20 лет. Они заключены под стражу.