В Новосибирске психически нездоровая женщина утопила свою дочь в ванной

В Новосибирске правоохранители задержали женщину, которую подозревают в убийстве собственной дочери.

Трагедия произошла 23 октября. По версии следствия, женщина утопила свою маленькую дочь в ванной.

Сообщается, что женщина периодически страдает от галлюцинаций. Якобы некие голоса, возникающие в её голове, говорили ей, что нужно делать. Незадолго до трагедии супруг подозреваемой водил её в частную клинику, где психиатр назначил ей лечение.

В злополучный день муж женщины ненадолго вышел из квартиры, а она набрала воды в ванну и позвала ребёнка купаться. В этот момент она утопила свою двухлетнюю дочь. Как сообщает "Комсомольская правда", при этом женщина была уверена, что спасает ребёнка.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.