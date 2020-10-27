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В Барнауле "антимасочная акция" парализовала движение трамваев

В Барнауле 10 человек провели в трамвае "антимасочную акцию" и парализовали движение трамваев.

Инцидент произошёл 26 октября. В салон трамвая вошли 10 человек без масок. Кондуктор попросила молодых людей надеть маски, так как водитель трамвая не имеет права начать движение транспорта, если в салоне есть пассажиры без средств индивидуальной защиты.

"Антимасочники" стали возмущаться и снимать происходящее на телефоны. Очевидцы сообщают, что позже участники акции вызвали ещё несколько молодых людей себе на подмогу. В свою очередь, кондуктор сообщила об инциденте диспетчеру, а та — в полицию.

Как сообщает "Московский комсомолец", стражи порядка прибыли на место и доставили всех участников акции в отдел полиции. Им грозят крупные штрафы.

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