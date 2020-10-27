Во Владивостоке бомж надругался над школьницей

Во Владивостоке бомж проник в частный дом и надругался над школьницей, а на следующий день вернулся вновь.

Мужчина забрался в частный дом, выставив стекло. Изначально он планировал похитить личные вещи хозяев, однако в какой-то момент непрошенного гостя заметила их 14-летняя дочь. Злоумышленник, угрожая убийством, надругался над школьницей. Позже девочка рассказала о произошедшем вернувшейся домой матери.

На следующий день бомж снова попытался проникнуть в жилище потерпевшей. На этот раз он сразу полез в комнату девочки, но там его встретила её мать и несколько раз ударила злоумышленника молотком.

Как сообщает "Комсомольская правда", мужчина тут же скрылся, однако полицейские задержали его по горячим следам.