На Сахалине пьяный пассажир поезда укусил полицейского за ногу

В поезде Ноглики — Южно-Сахалинск пьяный пассажир напал на полицейского и укусил его за ногу.

Инцидент произошёл 16 октября. Один из пассажиров поезда был сильно пьян и дебоширил в вагоне. Успокоить буйного пассажира был призван полицейский. Правоохранитель попытался пресечь правонарушение, однако дебошир набросился на стража порядка и укусил его за ногу.

Как сообщает портал astv. ru, следователи возбудили уголовное дело в отношении агрессивного мужчины. В настоящее время собирается доказательная база.