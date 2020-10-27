Крупный оползень разделил уральскую деревню на две части

В Байкаловском районе Свердловской области произошёл крупный оползень, который рассёк пополам одну из местных деревень.

Оползень произошёл в деревне Верхняя Иленка. На кадрах, снятых местными жителями видно, что пласт земли сместился на полтора метра и в некоторых местах образовались впадины.

Как сообщает портал vse42. ru, оползень произошёл не в один момент, земля сдвигалась в течение нескольких суток.

Отмечается, что люди их их дома не пострадали, разрушена лишь одна беседка.