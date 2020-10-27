Компания молодёжи задержала подозреваемого в двух изнасилованиях

В Туле компания молодёжи задержала подозреваемого в надругательствах над сотрудницами клининговой компании.

Мужчина был задержан накануне. Его подозревают в том, что он вызвал на два разных адреса в разное время сотрудниц клининговой компании, после чего надругался сначала над одной, а позже и над второй.

Полицейские искали подозреваемого с 21 октября. Накануне компания молодых людей увидела человека, похожего на разыскиваемого насильника. Молодёжь бросилась в погоню за мужчиной, а он, в свою очередь, попытался скрыться. Однако, преследовавшим удалось его догнать, скрутить и удерживать до приезда полицейских.

Как сообщает портал province. ru, правоохранители доставили подозреваемого в отделение полиции. В настоящее время проводится разбирательство.