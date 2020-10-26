В Москве мужчина избил сотрудника полиции

В Москве у станции метро "Бауманская" неизвестный избил сотрудника экспертно-криминалистического центра.

Инцидент произошёл вечером 24 октября. У мужчины возник конфликт с полицейским. Отмечается, что правоохранитель находился в отпуске и был в гражданской одежде. В ходе ссоры неизвестный нанес стражу порядка несколько ударов руками, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.