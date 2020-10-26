Москвич пойдёт под суд за избиение пасынка и падчерицы

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении 21-летним москвичом полуторагодовалой девочки и трёхлетнего мальчика.

Инцидент произошёл 15 августа в Капотне. Пьяный мужчина из чувства неприязни жестоко избил двух маленьких детей своей сожительницы. Девочка получила черепно-мозговую травму, переломы костей и другие повреждения. Мальчик также получил ЧМТ, а также множественные ушибы.

Как сообщает РИА "Новости", обвиняемый находится в СИЗО, его дело будет рассматривать Люблинский районный суд.