Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении 21-летним москвичом полуторагодовалой девочки и трёхлетнего мальчика.
Инцидент произошёл 15 августа в Капотне. Пьяный мужчина из чувства неприязни жестоко избил двух маленьких детей своей сожительницы. Девочка получила черепно-мозговую травму, переломы костей и другие повреждения. Мальчик также получил ЧМТ, а также множественные ушибы.
Как сообщает РИА "Новости", обвиняемый находится в СИЗО, его дело будет рассматривать Люблинский районный суд.
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