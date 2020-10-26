В Петербурге мужчина ударил продавца на рынке ножом из-за хурмы

В Петербурге мужчина напал с ножом на продавца с рынка из-за того, что его матери не понравилась купленная хурма.

Инцидент произошёл 25 октября. В этот день мужчина купил хурму на рынке на проспекте Непокоренных и отнёс её своей матери. Женщине вкус ягоды не понравился, и её сын, выпив алкоголя, решил разобраться с продавцом.

Разгневанный покупатель вновь пришёл на рынок и ударил мужчину, продавшего ему хурму, ножом в плечо.

Как сообщает портал topspb.tv, увидев нападение на продавца, другие работники рынка нажали тревожную кнопку, и прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали нападавшего. Раненый продавец обратился за помощью к медикам.