Из-за отказа пассажирки надеть маску образовалась пробка из 15 трамваев

В Барнауле из-за отказа пассажирки надеть маску на полтора часа образовалась пробка из 15 трамваев.

Инцидент произошёл вечером 23 октября. В одном из городских трамваев женщина отказалась надевать маску, ссылаясь на то, что требования кондуктора нарушают её личную свободу.

Другие пассажиры также пытались уговорить женщину надеть маску, однако настойчивая дама наотрез отказывалась. Покинуть общественный транспорт она тоже не захотела.

За время споров пассажирки с сотрудниками горэлектротранса и другими пассажирами скопилась пробка из 15 трамваев, которые стояли без движения 1,5 часа.

Как сообщает портал sm.news, вывести непреклонную женщину из трамвая удалось только прибывшим на место сотрудникам полиции.