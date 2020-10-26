В Ивановской области во время охоты мужчина случайно застрелил своего товарища. В настоящее время проводится проверка.
Трагедия произошла 24 октября. Во время охоты в лесу 57-летний местный житель случайно выстрелил из охотничьего карабина "Сайга" в своего 58-летнего товарища. В итоге раненный мужчина скончался.
Как сообщает портал newsivanovo. ru, в настоящее время Следственный комитет проводит проверку. Известно, участники и очевидцы произошедшего в субботу давали показания в отделе СУ СК.
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