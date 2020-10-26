В Омске во время ремонта крыши погиб мужчина

В Омске мужчина погиб во время ремонта крыши на местной школе искусств. Правоохранители проводят проверку.

Трагедия произошла во время ремонта кровли на здании Детской школы искусств №16. Погибший был задействован в качестве разнорабочего, и в какой-то момент сорвался и упал. В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает портал gorod55.ru, в настоящее время Следственный комитет проводит проверку, в результате которой будет дана оценка действиям лиц, ответственным за обеспечение техники безопасности.