В Петербурге убили таксиста и возили его тело в багажнике

В Петербурге мужчина насмерть забил таксиста битой и ездил в машине с его трупом в багажнике.

В полицию поступило сообщение о том, что у одного из ресторанов на парковке мужчина избил битой другого, затем погрузил его в багажник такси и уехал на автомобиле с логотипом таксопарка. Отмечается, что с нападавшим была некая женщина, которая уехала вместе с ним.

Как сообщает regnum.ru, преступников задержали по горячим следам. В багажнике автомобиля, на котором передвигались задержанные, обнаружили труп таксиста.

Издание отмечает, что задержанные мужчина и женщина были в неадекватном состоянии.