В Петербурге обнаружили тело женщины с отрезанным пальцем

В Санкт-Петербурге обнаружено тело преподавателя Санкт-Петербургского государственного технологического университета. У женщины был отрезан палец.

Инцидент произошёл накануне. Тело женщины нашли в квартире на улице Димитрова. У потерпевшей был отрезан палец. Кроме того, были обнаружены повреждения на шее погибшей.

Как сообщает gazeta.ru, убийца мог использовать палец своей жертвы для разблокировки телефона.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.