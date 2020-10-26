В Санкт-Петербурге обнаружено тело преподавателя Санкт-Петербургского государственного технологического университета. У женщины был отрезан палец.
Инцидент произошёл накануне. Тело женщины нашли в квартире на улице Димитрова. У потерпевшей был отрезан палец. Кроме того, были обнаружены повреждения на шее погибшей.
Как сообщает gazeta.ru, убийца мог использовать палец своей жертвы для разблокировки телефона.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.