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В Азовском море прекращены поиски пропавших моряков

Спасатели прекратили поисковую операцию в Азовском море. Ранее там пытались найти моряков с взорвавшегося танкера.

Трёх членов экипажа так и не удалось найти. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот. По информации ведомства, надежды на обнаружение моряков уже нет.

Напомним, взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" произошёл вечером 23 октября. Все выходные спасатели исследовали Азовское море для обнаружения пропавших моряков.

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