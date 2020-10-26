В Челябинской области конфликт двух школьниц закончился поножовщиной. Теперь одна из них находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл 24 октября в Красноармейском районе. По версии следствия, между девочками возник конфликт, в результате, возле одного из домов в селе Русская Теча 15-летняя школьница ударила ножом 14-летнюю.
Таким образом, пострадавшей девочке был причинён тяжкий вред здоровью, в тяжёлом состоянии её доставили в медучреждение.
Как сообщает "Российская газета", теперь школьнице, напавшей на сверстницу грозит до 10 лет лишения свободы.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.