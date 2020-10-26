В Челябинской области 15-летняя школьница ранила ножом сверстницу

В Челябинской области конфликт двух школьниц закончился поножовщиной. Теперь одна из них находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл 24 октября в Красноармейском районе. По версии следствия, между девочками возник конфликт, в результате, возле одного из домов в селе Русская Теча 15-летняя школьница ударила ножом 14-летнюю.

Таким образом, пострадавшей девочке был причинён тяжкий вред здоровью, в тяжёлом состоянии её доставили в медучреждение.

Как сообщает "Российская газета", теперь школьнице, напавшей на сверстницу грозит до 10 лет лишения свободы.