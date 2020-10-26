В Саратовской области молодые люди погибли, забравшись на вагоны

В Саратовской области парень и девушка забрались на вагон грузового поезда и погибли от удара током.

Трагедия произошла накануне на станции Татищево. По словам очевидцев, сначала на вагон забрался молодой человек. Его ударило электрическим током и он погиб на месте. Затем за ним полезла девушка и её постигла та же участь.

На фото, опубликованном очевидцем в соцсетях видно, что прямо над вагоном находятся провода ЛЭП. Вероятно, именно от них погибшие получили удары током.

Как сообщает портал fn-volga.ru со ссылкой на местное управление МВД, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Установлено, что погибшие были совершеннолетними.