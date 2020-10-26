В Волгограде мужчину избили из-за конфликта в родительском чате

Жителя Волгограда жестоко избили после конфликта в родительском чате. Мужчине потребовалась операция.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу. В полицию поступило сообщение о нападении на посетителей одного из местного банка. Неизвестный несколько раз с силой ударил мужчину по голове. До этого у них произошёл конфликт.

Оказалось, что потерпевший накануне, якобы, оскорбил одну из участниц родительского чата, и женщина попросила своего брата разобраться с обидчиком. Брат оскорблённой дамы решил выяснить отношения на кулаках и набросился на потерпевшего. В результате, пострадавшему потребовалась операция, сейчас он в коме.

Как сообщают РИА Новости, нападавшего мужчину задержали. Против него возбуждено дело за причинение тяжкого вреда здоровью.