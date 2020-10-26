Пьяный пассажир устроил дебош в самолёте, летевшем из Владивостока на Сахалин. Его сняли с рейса.
Инцидент произошёл на борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Аврора". Видео дебоша попало в социальные сети. На записи слышно, как нетрезвый мужчина громко кричит о том, что на борту находятся "террористы" и просит немедленно позвать капитана самолёта.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, пассажира немедленно вывели с борта самолёта и рейс отправился в полёт по расписанию.
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