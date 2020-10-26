Пьяного пассажира сняли с рейса за крики о террористах в самолёте

Пьяный пассажир устроил дебош в самолёте, летевшем из Владивостока на Сахалин. Его сняли с рейса.

Инцидент произошёл на борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Аврора". Видео дебоша попало в социальные сети. На записи слышно, как нетрезвый мужчина громко кричит о том, что на борту находятся "террористы" и просит немедленно позвать капитана самолёта.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, пассажира немедленно вывели с борта самолёта и рейс отправился в полёт по расписанию.