В Саратовской области собака нашла человеческий череп

В Саратовской области местный житель гулял со своей собакой по пересохшему пруду и пёс там откопал человеческий череп.

Инцидент произошёл 23 октября в посёлке Пушкино. Мужчина выгуливал собаку на пустыре, где раньше был пруд и наткнулся на череп человека. О своей находке владелец четвероногого позвонил в полицию.

Как сообщает портал om-saratov. ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза, которая поможет установить, кому принадлежат останки, и причину смерти, а также её давность.