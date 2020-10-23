В Твери мужчина упал с моста на внедорожник

В Твери мужчина упал с железнодорожного моста на проезжавший внизу УАЗ. В настоящее время он госпитализирован.

Инцидент произошёл днём 23 октября. Проезжая под акведуком, водитель внедорожника почувствовал, что на крышу автомобиля что-то упало. Он остановил автомобиль и увидел, что на машину упал человек.

Как сообщает портал tverigrad. ru, с тяжёлыми травмами пострадавшего госпитализировали в городскую больницу скорой помощи. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.