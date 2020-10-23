В Уфе погибли мужчина с двухлетним сыном, попавшие под поезд

В Уфе скончался двухлетний мальчик, который накануне попал с отцом под поезд. Мужчина погиб на месте происшествия.

Трагедия произошла 22 октября. Мужчина с маленьким ребёнком на руках пытался перебежать железнодорожные пути, несмотря на приближающийся поезд. Сам он погиб на месте, а мальчика в состоянии клинической смерти доставили в городскую детскую больницу № 17.

Как сообщает "Российская газета", врачи боролись за жизнь мальчика, проводили реанимацию, но она не помогла. Ребёнка спасти не удалось. Через месяц ему должно было исполниться три года.