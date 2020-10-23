В Абакане суд вынес приговор в отношении мужчины, который в феврале этого года дважды изнасиловал 12-летнюю дочь соседей.
Всё произошло 21 февраля. Мужчина позвонил в квартиру соседей. Дверь ему открыла 12-летняя школьница. Сосед попросил девочку одолжить ему телефон, чтобы позвонить, и под этим предлогом вошёл в квартиру. Убедившись, что девочка дома одна, злоумышленник запер входную дверь, а после изнасиловал ребёнка.
Спустя день ситуация в точности повторилась: под тем же предлогом мужчина вошёл в квартиру соседей и вновь изнасиловал девочку. После этого школьница рассказала обо всём матери, а та незамедлительно обратилась в полицию.
Как сообщает портал newslab. ru, насильника приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Отмечается, что приговор в силу не вступил, его обжаловали и подсудимый, и обвинение.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.