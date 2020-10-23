Житель Абакана дважды надругался над 12-летней дочерью соседей

В Абакане суд вынес приговор в отношении мужчины, который в феврале этого года дважды изнасиловал 12-летнюю дочь соседей.

Всё произошло 21 февраля. Мужчина позвонил в квартиру соседей. Дверь ему открыла 12-летняя школьница. Сосед попросил девочку одолжить ему телефон, чтобы позвонить, и под этим предлогом вошёл в квартиру. Убедившись, что девочка дома одна, злоумышленник запер входную дверь, а после изнасиловал ребёнка.

Спустя день ситуация в точности повторилась: под тем же предлогом мужчина вошёл в квартиру соседей и вновь изнасиловал девочку. После этого школьница рассказала обо всём матери, а та незамедлительно обратилась в полицию.

Как сообщает портал newslab. ru, насильника приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Отмечается, что приговор в силу не вступил, его обжаловали и подсудимый, и обвинение.