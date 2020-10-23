В Подмосковье мать бросила детей на трассе "за плохое поведение"

В Подмосковье на женщину завели уголовное дело за то, что она высадила детей из машины и оставила их одних на заправке.

Женщина выставила детей из автомобиля, чтобы проучить "за плохое поведение", оставила их одних на заправке. Двое мальчиков долгое время бежали по трассе за машиной матери, пока их не заметил проезжавший мимо таксист. Мужчина посадил детей в своё авто и отвёз к ближайшему патрулю ДПС. Автоинспекторы доставили детей в ближайшее отделение одинцовской полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, позже мать детей позвонила в полицию и заявила, что её детей похитили.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.