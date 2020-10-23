Пьяный водитель пытался скрыться от полиции на BMW с пробитым колесом

В центре Воронежа пьяный водитель пытался скрыться от полицейских по встречке на машине с пробитым колесом.

Всё произошло 21 октября. Инспекторы ДПС заметили автомобиль, который нарушил сразу несколько пунктов ПДД. Полицейские попытались остановить нарушителя, однако он проигнорировал их требования.

Чтобы от действий неадекватного водителя никто не пострадал, инспекторы пустились за ним в погоню. В какой-то момент нарушитель наехал на бордюрный камень и повредил колесо, но это его не остановило: он продолжил гонку по полосе встречного движения.

В итоге правоохранителям удалось остановить и задержать мужчину. Как сообщает портал regnum.ru, водитель нарушил пять статей административного кодекса, по ним были составлены протоколы. В итоге суд приговорил воронежца к 10 суткам ареста.