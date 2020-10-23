В Саратовской области женщина выжила после 20 ножевых ранений

В Саратовской области женщине удалось выжить после того, как её муж нанёс ей 20 ударов ножом.

Инцидент произошёл в июне этого года. Ревнивый муж устроил женщине скандал, а позже схватился за нож и ударил им супругу не менее двух десятков раз.

Тем не менее, женщине удалось выбежать на лестничную клетку и попросить помощи у соседей, которые вызвали скорую помощь. Тем временем мужчина убежал, и вскоре его объявили в федеральный розыск.

Как сообщает "Комсомольская правда", преступника задержали в соседнем районе, он был арестован. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.