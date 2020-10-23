В Алтайском крае в результате взрыва на складе нефтепродуктов в одном из фермерских хозяйств погиб мужчина.
Трагедия произошла 18 октября в Славгороде. Работник фермерского хозяйства переливал топливо на складе нефтепродуктов. По версии следствия, в помещении произошло накопление воздушно-горючей смеси, и из-за искрения одежды мужчины произошёл взрыв.
От полученных ожогов и травм работник скончался. Как сообщает портал sm. news, по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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