В Славгороде человек погиб при взрыве на складе нефтепродуктов

В Алтайском крае в результате взрыва на складе нефтепродуктов в одном из фермерских хозяйств погиб мужчина.

Трагедия произошла 18 октября в Славгороде. Работник фермерского хозяйства переливал топливо на складе нефтепродуктов. По версии следствия, в помещении произошло накопление воздушно-горючей смеси, и из-за искрения одежды мужчины произошёл взрыв.

От полученных ожогов и травм работник скончался. Как сообщает портал sm. news, по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.