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В Петербурге подростки толпой избили мужчину

В Петербурге четыре подростка избили 29-летнего местного жителя, причинив ему множественные повреждения.

Инцидент произошёл накануне. В полицию обратились медики, которые сообщили, что к ним доставлен найденный на асфальте одной из улиц мужчина. У него диагностировали острую алкогольную интоксикацию, закрытый перелом ребра и пневмоторакс.

Сам мужчина рассказал, что на улице его избили подростки и он не смог самостоятельно подняться с асфальта. Вскоре правоохранители установили нападавших: ими оказались подростки 16 и 17 лет.

Как сообщает портал piter. tv, несовершеннолетних отпустили под обязательство о явке. Отмечается, что никто из них ранее на профилактических учётах не состоял.

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