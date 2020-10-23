В Вологодской области мальчик и две девочки погибли под колёсами поезда. Сообщается, что они переходили пути перед приближающимся поездом.
Трагедия произошла накануне вечером. Поезд насмерть сбил мальчика 2005 года рождения и двух девочек 2006 года рождения. Дети перебегали железнодорожные пути рядом с движущимся составом. Машинист пытался экстренно затормозить, но остановить многотонный состав не удалось.
Как сообщает "Интерфакс", в настоящее время возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают все обстоятельства трагедии.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.