Заблудившийся в тайге под Томском мужчина неделю питался ягодами

В Томской области мужчина ушёл в тайгу за ягодами и заблудился. Он неделю не мог выйти из леса и питался собранной клюквой.

Мужчина отправился на сбор ягод 16 октября и заблудился в тайге. Позже в полицию с заявлением о пропаже сборщика клюквы обратился его брат.

Поиском мужчины занимались волонтёры, спасатели и полиция. Спустя неделю местный житель возвращался с рыбалки и встретил в лесу пропавшего мужчину, который сообщил, что уже несколько дней не может выйти из тайги.

Как сообщает портал govoritmoskva. ru, помощь медиков спасённому не понадобилась. Он рассказал, что каждый день сооружал себе ночлег, а питался собранными ягодами.

Оказалось, что мужчина ушёл вглубь тайги на 30 километров.