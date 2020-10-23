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В Китае врачи достали из горла ребёнка живую пиявку

В Китае медики провели ребёнку операцию, вынув из его горла живую пиявку. Она жила в горле мальчика более года.

Операцию провели врачи Народной больницы округа Шуанцзян. Ребёнок больше года жаловался на боль в горле и затруднённое дыхание. В итоге хирурги извлекли из горла пятилетнего мальчика живую пиявку.

Как сообщает портал vse42.ru, медики считают, что кровосос мог попасть в организм ребёнка вместе с заражённой водой.

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